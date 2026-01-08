Voznik mestnega avtobusa uspešno oživljal potnika

Voznik mestnega avtobusa številka 29 ni okleval in je avtobus nemudoma ustavil, ko je opazil, da je starejšega potnika obšla slabost. Doživel je zastoj srca. Ob telefonskih navodilih sogovornika pri deželni službi za nujno medicinsko pomoč ga je pred posredovanjem reševalcev oživljal in mu nudil vso potrebno pomoč. Potnika je slabost obšla danes dopoldne v Ulici d’Alviano, medtem ko je avtobus vozil proti Trgu Goldoni. Prispeli so reševalci, ki so moškega še naprej oživljali, pri čemer so uporabili tudi defibrilator, in so ga nato stabilizirali. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Predsednik mestnega prevoznika Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer se je v imenu podjetja zahvalil vozniku, potniku pa izrekel vso bližino.