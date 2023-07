Teorija vsega in relativnostna teorija sta zaznamovali maturo Simona Švaba. Odličnjak iz Trsta, ki je s stotico kronal petletno šolanje na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna, se je že v pisni nalogi iz slovenščine posvetil znanstveni temi. »Izbral sem naslov o standardnem modelu. V nalogi sem najprej razložil ontologijo in epistemologijo znanosti, nato sem ugotavljal, da je nemogoče, da bi prišli do končne teorije, saj je ta lahko samo lokalna. Razlaga nam vse tisto, kar poznamo, ne vemo pa, koliko stvari še ne poznamo in če bomo sploh kdaj lahko spoznali vse, kar se dogaja v vesolju,« je razložil Simon, ki se v prostem času predvsem rad ukvarja s fitnesom.

V drugi pisni nalogi se je moral maturant znanstvene smeri spopasti z matematiko, pri čemer so bile vaje povezane predvsem s študijo funkcij. V pisni nalogi iz italijanščine pa je izbral naslov o umetni inteligenci. »Spis sem zaključil s tem, da je treba paziti, kaj človeku ponuja nova tehnologija, saj se večkrat zgodi, da nam ta zbeži iz rok in tako postane človek orodje v rokah tehnologije,« je bil zaskrbljen.

Svoje izbire pred petimi leti, ko se je vpisal na znanstveni licej, se ne kesa. »Prva tri leta sem bil uspešen pri matematiki in fiziki, ki najbolj zaznamujeta našo smer, a mi nista bili tako všeč. V zadnjih dveh letih pa sem se vanju zaljubil,« je dejal Simon, ki bo po tej poti nadaljeval tudi na univerzi. Vpisal se bo na študij fizike v Milan. Še prej pa ga čakajo počitnice. S sošolci bo obiskal grško obalo, nato pa bo še videl.

