Vpisovanje v program poletnega varstva

Občina Trst bo tudi letos zagotovila počitniško varstvo otrok in mladostnikov. Trenutno je na razpolago 1800 prostih mest v rekreacijskih središčih in tisoč mest v sklopu projekta Ricrestate. To število bi se lahko podvojilo. V prvem primeru bodo sprejemne kapacitete povečali, če bodo dobili dodatni denar iz bilančnega presežka, v drugem primeru pa bodo lahko sprejeli dva tisoč otrok, če poleti ne bodo veljali covidni preventivni ukrepi, ki predvidevajo varno medsebojno razdaljo. Izvajalci poletnega počitniškega varstva bodo z zbiranjem prijav začeli 11. aprila, vloge pa bo mogoče preko spleta oddati do 29. aprila. 16. maja bo objavljen seznam otrok, ki so sprejeti v poletni program.

To je na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočila pristojna za šolstvo v občinski upravi Nicole Matteoni, ki je poudarila, da se je osebno zavzela za to, da bi bilo število razpoložljivih prostih mest enako lanskemu. Kot novost je izpostavila način prijavljanja, ki bo letos veliko bolj enostaven kot v preteklosti. Zainteresirani lahko preko spletne strani www.triestescuolaonline.it pridejo do nove platforme, ki sta jo Občina Trst in Dežela FJK uredili z družbo Insiel. Spletna vloga bo zelo enostavna, ob zaključku vpisovanj bodo družine, ki ne bodo sprejete, prejelo elektronsko pošto z obvestilom, katero mesto zasedajo na čakalni listi. Z enim samim klikom bodo sprejete družine lahko tudi odpovedovale rezervirani termin. »Z digitalno poenostavitvijo bodo starši lahko bolj svobodno planirali dopustovanje. Preko e-pošte bodo starši vpisanih otrok prejemali tudi položnice za plačilo varstvenih storitev,« je povedala odbornica.

Program poletnega varstva bo namenjen tako predšolski populaciji (500 mest za otroke, ki obiskujejo jasli, in 800 za vrtčevsko populacijo), kot šolski populaciji. Sprejeli bodo lahko 500 osnovnošolcev. Če bo šolski resor dobil denar iz bilančnega presežka, bodo te številke podvojili. Tisoč otrok in mladostnikov bo lahko obiskovalo poletni program Ricrestate. Dodatne informacije o vpisovanju, cenah in lestvicah lahko zainteresirani dobijo tudi na telefonski številki 0406758563 ali na e-pošti ricrestate@comune.trieste.it ali centriestivi@comune.trieste.it.