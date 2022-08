Vrača se festival argentinskega tanga

Dvorana Agorà na četrtem pomolu bo konec avgusta sprejela mednarodne zvezde najbolj priljubljenega argentinskega plesa. Tangueros in tangueras, musicalizadores (glasbenikov) in orkester bodo med 25 in 29. avgustom zasedli prizorišče in ponudili 12-urni plesni maraton, popoldanske milonge, tematske sprehode in plesne večere z glasbo v živo. Prihaja namreč 8. Tržaški mednarodni festival tanga, ki ga istoimensko društvo ponuja s pokroviteljstvom trgovinske zbornice, Argentinskega veleposlaništva v Italiji, Argentinskega konzulata v Italiji, italijansko-latinskoameriškega inštituta IILA ter argentinskega društva učiteljev, plesalcev in koreografov argentinskega tanga (AMBCTA).

Na 7. festivalu leta 2019 je sodelovalo okrog 2000 plesalcev in gostov. Tretjina teh je bilo Tržačanov, druga tretjina gostov iz Italije, ostalo pa obiskovalcev iz petindvajsetih držav, med katerimi je seveda Argentina. Še več jih pričakujejo po dvoletnem premoru, ko napovedujejo, da bo plesišče zasedlo okrog 2500 plesalcev.