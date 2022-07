Vrača se festival keltske kulture Triskell

Gozdiček pri Frnedu se bo konec meseca spremenil v keltsko prestolnico, saj bo tam <+nero>med <+nero>22. in 31. julijem<+tondo> potekal mednarodni festival keltske kulture Triskell.

Ves teden bodo imeli ljubitelji keltske kulture možnost, da se potopijo v svet, v katerem so bili stari Kelti v stiku z naravo. Za obiskovalce bo to priložnost, da sodelujejo na delavnicah, konferencah in aktivnostih, ki bodo primerne tako za odrasle kot otroke. Ne bo manjkala keltska glasba, ki vsako leto privabi veliko obiskovalcev iz Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Letos se bodo na oder gozdiča v Frnedu vrnile tudi glasbene skupine iz tujine: iz Nizozemske, Škotske, francoske Bretanje, Nemčije, Slovenije in Slovaške.

Festival bo 22. julija odprla glasbena skupina Daridel pagan folk, ki bo igrala skladbe v žanru severnih vikingov. Iz Italije se bodo v teku tedna predstavile še glasbene skupine Arthan Rebis, In Vino Veritas, Ragnarok, The Drifters in Emian, od lokalnih skupin pa bodo nastopili Wooden Legs in To Loo Loose. 23. julija bo nastopila najbolj znana italijanska skupina keltskih plesalcev Gens’s d’Ys, pred njimi pa se bodo predstavili mladi glasbeniki Rhuval s Škotske, zmagovalci letošnjega tekmovanja Celtic Glasgow Connection.

Kot običajno so organizatorji na spored uvrstili tudi več dejavnosti za otroke in družine. Na prizorišču se bodo vsak dan odvijale tudi konference na različne tematike, povezane s kelti.

Celoten program in podrobne informacije za vsako dejavnost sta objavljena na spletni strani www.celticevents.org.