Vrača se morju in okolju prijazna prireditev Mare Nordest

Konec meseca se v Trst vrača prireditev Mare Nordest, ki bo letos doživela 12. izdajo. Med 26. in 28. majem bo pod šotorom na Velikem trgu mogoče prisluhniti biologom, potapljačem, skiperjem in še mnogim drugim, ki imajo tako ali drugače opravka z morjem.

Tudi letos bo Mednarodna akademija podvodnih znanosti in tehnike v sklopu festivala Mare Nordest podelila nagrado zlati trizob za posebne dosežke v potapljanju. Letos bo nagrada šla v roke francoskega potapljača Thea Mavrostomosa, ki se lahko pohvali, da se je potopil 701 meter pod gladino. Med dobitniki zlatega trizoba bodo tudi pomorski biolog Roberto Danovaro in profesor geografije in fizike Giuseppe Antonio Mastronuzzi, oba bosta nagrado prejela za znanstvene aktivnosti, in oceanograf Francois Sarano, ki bo nagrajen za raziskovalne in športne aktivnosti.

Posebna gosta letošnjega festivala, ki v fokus postavlja šport, kulturo, okolje in umetnost, bosta Sergio Davì, sodelavec priljubljene televizijske oddaje Lineablu, in paraolimpijec Matteo Parenzan. V Trst bodo prišli tudi nekdanji dobitniki nagrade zlati trizob. Na programu bo tudi okrogla miza o namernem potapljanju ladij. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi projekt Pomorskega parka v Trstu,katerega cilj je ovrednotiti morsko okolje v Tržaškem zalivu. Na okrogli mizi bosta sodelovala tudi podsekretar na ministrstvu za okolje in energetsko varnost Claudio Barbaro in direktorica za Italijo turistične organizacije VisitMalta Ester Tamasi.