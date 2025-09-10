Vrača se Slofest, praznik medsebojnega spoznavanja

Več kot šestdeset dogodkov v treh dneh. Od četrtka, 18., do sobote, 20. septembra, se v tržaško mestno središče - spet na Borzni trg - vrača praznik Slovencev v Italiji Slofest. Pred dvanajstimi leti ga je iz ljubezni do lastnega mesta in celotnega območja, kjer živimo Slovenci v Italiji, zasnovala Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) in to počenja še danes v sodelovanju s čim širšim krogom organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Tridnevna prireditev bo postregla s programom, ki bo z več kot 60 dogodki osvetlil dejavnosti naše skupnosti - od glasbe in književnosti, gledališča, fotografije, vse do športa in šole, izobraževanja in raziskovanja. Veliko bo gostov, slovenskih in italijanskih, veliko bo sprehodov in ogledov, veliko novih spoznavanj, je danes na uradni predstavitvi festivala v Muzeju orientalske umetnosti (pojutrišnjem ga bodo predstavili na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani) naštela predsednica ZSKD Živka Persi in poudarila, da bo festival zaživel zlasti v znamenju mladih. »Mladi bodo protagonisti letošnjega festivala tako v vlogi občinstva kot tudi ustvarjalcev dogodkov,« je poudarila. Šole so se namreč odlično odzvale na povabilo k sodelovanju, tako da imajo v četrtek in petek dopoldne prijavljenih že 3000 učencev in dijakov slovenskih in italijanskih šol, saj je vloga Slofesta povezovanje, je spomnila. »Prepričani smo namreč, da je treba znanje širiti med mladimi in na tem graditi svojo podobo. Na festivalu preteklost predaja štafetno palico prihodnosti.«