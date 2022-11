Vrača se sv. Martin

Leto je naokoli, praznik sv. Martina trka na vrata in mlado vino je pripravljeno. Na Proseku bo po dveh pandemskih, nekoliko okrnjenih praznikih spet vse živo, saj se praznovanje domačega zavetnika in mlade rujne kapljice z nekaj novostmi vrača v stare tire. Letošnje praznovanje so predstavniki društev in tržaške občine predstavili danes v Mestni hiši v Trstu.

Uvod v letošnje praznovanje sv. Martina je potekal že minulo nedeljo, ko so se obiskovalci udeležili vodenega ogleda Kontovela. Od petka pa bo šlo zares. V Domu prosekarja bosta med 15. in 18. uro potekala simpozij Od Miramara do Alp: pripovedi o vzdržnosti Unescovih biosfernih rezervatov in odprtje razstave S Krasa do morja. Ob 18.15 bodo na sedežu rajonskega sveta odprli razstavo zgodovine slovenskega športa v Italiji. Za tradicionalno zdravico z mladim prosekarjem pa bo čas ob 19. uri; na njej bosta sodelovala domača Moški pevski zbor Vasilij Mirk in Ženski pevski zbor Prosek - Kontovel.