Vrača se vse bolj zeleno, okusno in pohodniško Kohišče

Bolj zelen, bolj okusen, bolj pohodniški. Tako bi lahko opisali enajsti pohod na Kohišče, ki je predviden v nedeljo, 18. maja. Kot je že tradicija, prirejata zgodovinsko-naravno-pokuševalski pohod Kmetija Kohišče družine Pahor ter Smučarski klub Devin, seveda ob podpori društev in klubov, ki delujejo v senci Grmade.

Pohod se bo dogajal v nedeljo, 18. maja, v dopoldanskih urah. Na štartnih točkah se bo poti mogoče lotiti med 8.30 in 10.30. Prijavnina je ista kot lani, se pravi 20 evrov za odrasle in 15 evrov za otroke med 6. in 13. letom starosti. Ta vključuje tradicionalno majičko - letos bo bela z zelenimi napisi -, koriščenje vseh degustacijskih točk na poti ter udeležbo na zaključnem kosilu.

Pot bo nekoliko zahtevnejša kot v zadnjih letih, je poudarila Ivanka Pahor. Trasa namreč že nekaj let ni popeljala udeležencev do vrha Grmade, kar pa se bo letos spet zgodilo. Pot do družabnega kosila bo skupno dolga, odvisno od štartne točke, nekaj več kot pet kilometrov, višinske razlike je za 260 metrov. Organizatorji zato poudarjajo, da je potrebna pohodniška obutev, trasa ni primerna za otroške vozičke.