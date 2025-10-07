Vrata je odprla okrepčevalnica Zinzendorf

Včeraj zjutraj je na Opčinah odprla vrata okrepčevalnica Zinzendorf. Projekt Društvene prodajalne na Opčinah in podjetja Castellani deluje zaenkrat le na prvem od dveh nadstropij, ponudba pa je vseeno bogata.

Pritličje gostinskega objekta na območju nekdanje vojašnice finančne policije nudi ob vhodu kavarniški del, z butičnimi mešanicami kave in sladicami, ta del okrepčevalnice krasi tudi velika umetnina Klavdija Palčica. Na levi strani okrepčevalnice se nahaja delikatesa s kuhinjo, kjer so na voljo tako izbrani siri oziroma narezki, kot tudi pripravljene jedi. Te je seveda mogoče tudi naročiti in zaužiti v Zinzendorfu. Ob delikatesi se nahaja pristen tržaški bife s "caldaio", kotlom, kjer se kuhajo razni deli prašiča. Poleg tega je na voljo še delavnica domačih testenin.

Na policah okrepčevalnice so na voljo nekateri proizvodi iz širše openske okolice, seveda ob Zinzendorfovih piškotih. Ob lepem vremenu se lahko celotno gostinsko ponudbo koristi tudi na notranjem dvorišču.

Odzivi prvih obiskovalcev so bili dobri, zanimanja je bilo veliko. Nekaj nelagodja je povzročila enojezičnost menijev in nasploh velike večine ponudbe. Vodja Društvene prodajalne Paolo Kalc je pri tem obljubil, da bo vse čim prej prevedeno.