»Vrednote dajejo moč, da vztrajamo«

Ponos, pogum, svoboda, zgled in upanje. Te vrednote najdemo na kažipotu, ki lahko narodno skupnost usmeri v svetlejšo prihodnost in po mnenju sodelujočih na včerajšnji okrogli mizi človeku vlivajo moč in vztrajnost. Iz svojih izkušenj jih je izluščilo pet sogovornic in sogovornikov, ki so skozi konkretne primere čisto osebnih dobrih praks v sproščenem pogovoru iskali odgovor na vprašanje, katere so ključne vrednote, na katerih sloni njihovo delovanje.

»Če ti v srcu ne gori močan ogenj, nima smisla poskušati.« Citat ameriškega ultramaratonca Deana Karnazesa je spodbudil moderatorko pogovora, Majo Lapornik, da si postavi nelahek izziv. »V času, ki ga živimo, ko je že zaradi koronavirusne bolezni umrlo na milijone ljudi, ko divja vojna, v času podnebnih sprememb, energetske in gospodarske krize, ki bo zamajala naš vsakdan, ter migrantskih tokov lahko pogovor o uspešnih zgodbah izpade precej naivno,« je uvodoma izpostavila svoj strah, vendar kot je sama poudarila, je že filozof Karl Popper zapisal, da je biti optimisti pravzaprav naša dolžnost. Besede, ki so bile izrečene v nadaljevanju popoldneva, so bile polne zagnanosti in so ponudile realen ter hkrati svetel pogled na realnost in prihodnost. Kaj je torej tisti plamen, ki tli v sogovornikih? Katere so ključne vrednote, ki jih ženejo dalje in na katera svoja dejanja so še posebej ponosni?

O tem so govorili nekdanja ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, koroška Slovenka Nadja Kramer, odvetnica in aktivna kulturna delavka Martina Valentinčič, podjetnik Igor Vovk in ravnatelj tržaškega Dijaškega doma Srečka Kosovela Gorazd Pučnik.