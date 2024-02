Vrhovno sodišče potrdilo morilčevo neprištevnost

Vrhovno sodišče je danes zavrnilo pritožbo generalnega tožilstva drugostopenjskega porotnega sodišča v Trstu zoper odločitev, ki je morilca dveh policistov na tržaški kvesturi Alejandra Augusta Merana oprostilo. S tem je najvišje sodišče v državi sprejelo stališče nadomestnice generalnega tožilca Antoniette Picardi, ki je zavrnila dopustnost pritožbe zoper odločitev pritožbenega sodišča, ki je aprila lani potrdilo oprostilno sodbo prvostopenjskega porotnega sodišča. Sodniki so takrat sklenili, da med streljanjem na policista storilec ni bil prišteven, zaradi česar bo moral vseeno najmanj prihodnjih 30 let prebivati v zavodu za izvajanje varnostnih ukrepov.

Sodni postopek je epilog doživel danes dopoldne v Rimu. Na obravnavo sta prišla tudi Valter Biscotti, odvetnik združenja Fervicredo (Associazione Feriti e Vittime della Criminalità e del Dovere), in Giusy Ferro, zagovornica družine Rotta. Njuno razočaranje je bilo veliko. Biscotti je za agencijo Ansa izjavil, da obžalujejo odločitev vrhovnega sodišča, saj so prepričani, da se je zgodila velika krivica žrtvam in njihovim svojcem.

