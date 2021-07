Tržaški policisti so v petek med izvajanjem rednega nadzora izsledili 31-letnega moškega, italijanskega državljana, rojenega v Ukrajini, ki mu je bila izrečena prepoved vstopa v tržaško občino. Moški, stari znanec policije, se je na prepoved očitno požvižgal. Policisti so ga legitimirali in ga po opravljenih postopkih ovadili javnemu tožilstvu, ki zanj ni odredilo pripora.