Vsak mesec lačnim razdelijo šest ton hrane, ki bi jo drugače zavrgli

Pisalo se je leto 2015, ko je skupina prostovoljcev v Trstu ustanovila društvo Trieste recupera z namenom, da bi svežo in suho hrano, ki bi ji potekel rok trajanja, razdelila med pomoči potrebne. »V desetih letih smo razdelili več kot sedemsto ton hrane, ki so nam jo odstopile trgovine in pekarne na Tržaškem,« je na včerajšnji novinarski konferenci v tržaškem Novinarskem krožku razkril Paolo Luisi, eden od ustanoviteljev dobrodelnega društva.

Nahranijo na stotine lačnih ust

Če poenostavimo, prostovoljci z dvema kombijema (eden ima vgrajen hladilni sistem) vsak mesec zberejo in razdelijo skoraj šest ton hrane, ki bi sicer končala v smeteh, in nahranijo na stotine lačnih ust. Veliko večino hrane prostovoljcem darujejo tržaške trgovine, pa tržnica s sadjem in zelenjavo pri Svetem Andreju in drugi manjši trgovinski obrati ter pekarne, ki jim na koncu dneva ostajajo pekovski izdelki.

Deset let plodnega delovanja bo društvo proslavilo v sredo, 17. septembra, ob 19. uri v barkovljanskem veslaškem klubu Saturnia. Nastopili bodo med drugim igralci Ariella Reggio, Anselmo Luisi, Davide Calabrese in Giacomo Segulia.