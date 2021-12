»Vsak od nas je odgovoren za to, kar se dogaja«

V župnijski cerkvi pri Sv. Ivanu v Trstu je danes dopoldne ob koncu slovenske maše ob navzočnosti ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch potekala podelitev tradicionalne Černetove nagrade, ki je tokrat šla v roke vzgojiteljici ter družbeni in socialni delavki Ivici Švab za dolgoletno delovanje na vzgojnem, dobrodelnem in verskem področju v okviru Slovenske zamejske skavtske organizacije, Vincencijeve konference in Marijine družbe. Priznanje nagrajenki so v svojih nastopih izrekli svetoivanski župnik Sergio Frausin in kaplan za Slovence Milan Nemac, ki sta med drugim poudarila, kako je Ivica Švab vedno postavljala v ospredje dostojanstvo vseh ljudi in posluh do šibkejših, zato je živi kamen krajevne župnijske skupnosti, medtem ko je v imenu komisije, ki podeljuje nagrado, Tomaž Simčič podal utemeljitev, medtem ko je predsednik Vincencijeve konference Marijan Kravos orisal lik nagrajenke. Med drugim je poudaril njeno skrb za ekonomsko pomoč revnejšim družinam, pozornost do nevidnih članov naše družbe, trud za skupnost in požrtvovalnost za pomoč ljudem v stiski. Na narodnem področju pa je med drugim kot prva dosegla rabo šumnikov na vozniškem dovoljenju ter uvedbo slovenske maše v domu za starejše občane Itis v Trstu. Sama Švabova pa je v svoji zahvali nagrado označila za spodbudo za nadaljnje delovanje za mnoge, ki so prostovoljnim delom sooblikujejo družbeno, kulturno in versko življenje slovenske narodne skupnosti v Italiji, pa tudi za tiste, ki delujejo na človekoljubnem področju. Opozorila je na potrebo po večji zavzetosti do šibkih članov skupnosti ter na to, da se premalo vrednoti delo skavtske organizacije. Obenem je pozvala k usmeritvi pogleda onkraj ožjega obzorja ter opozorila na trpljenje migrantov. Pri tem se je navezala na tragično smrt desetletne deklice v Dragonji ter vrnitev njene družine na Hrvaško. Naše zahodne omikane države ne sprejemajo, niti Slovenija ne, je dejala in se navezala na misli papeža Frančiška, rekoč da je vsak od nas odgovoren za to, kar se dogaja. Ministrico Jaklitsch je pozvala, naj ponese naprej sporočilo, da politika do migrantov ni v skladu s krščanskimi vrednotami.