Vsak predlog za Narodni dom bo dobrodošel

Množica ljudi, ki se je zbrala pred stavbo na Vojaškem trgu, je kričala: "Sežgite dom!", nekateri posamezniki so nato udrli vanjo. Najprej se je iz nje začelo kaditi, kmalu zatem pa so jo zajeli ognjeni zublji. V hotelu Balkan, ki je deloval v mogočni stavbi, je bilo ravno takrat veliko gostov. Ogenj v Narodnem domu so zanetili v večernih urah, gorelo pa je do naslednjega jutra, čez celo noč.

Na tisti večer pred 105. leti, ko so fašistični škvadristi in drugi tržaški nestrpneži z ognjem uničili Narodni dom, je včeraj v prenovljeni veži palače, ki jo je načrtoval slovenski arhitekt Maks Fabiani, spomnil podpredsednik Fundacije Narodni dom Walter Coren.

Fundacija, krovni organizaciji SKGZ in SSO ter stranka Slovenska skupnost so tu priredili manjšo svečanost s polaganjem vencev in glasbo v spomin na požig, ki se je zgodil 13. julija 1920, večjo prireditev pa načrtujejo ob koncu leta. Z glasbeno spremljavo je postregla flavtistka Glasbene matice Katerina Bajc iz razreda profesorice Sare Bembi. Svečanosti so se udeležili številni politični predstavniki (ne samo slovenske manjšine), predstavniki društev in organizacij ter drugi, ki jim je Narodni dom pri srcu. Naj omenimo vsaj senatorko Tatjano Rojc, generalnega konzula Gregorja Šuca, predsednico SKGZ Ksenijo Dobrila, predsednika SSO Walterja Bandlja in deželnega svetnika Marka Pisanija.

Narodni dom so leta 1920 fašisti sežgali in si ga prilastili. Pot do vrnitve slovenski narodni skupnosti v Italiji je bila dolga. Postopek je stekel leta 2020 s podpisom dogovora, kateremu sta v Trstu prisostvovala italijanski predsednik Sergio Mattarella in takratni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Sledila je ustanovitev Fundacije Narodni dom. »Prejšnjemu odboru Fundacije naj gre iskrena zahvala za zagon postopka, ki ga bo treba izpeljati, da bomo prišli do končnega cilja: popolne namembnosti teh prostorov v uporabo organizacij slovenske manjšine,« je še dejal podpredsednik Coren. Pristavil je, da odbor čakajo pomembni izzivi. Pri načrtovanju dejavnosti, ki bodo omogočile, da bo iz pepela ponovno oživel Narodni dom, bosta potrebni čim večja enotnost in participacija. Vsak utemeljen predlog bo dobrodošel, je zagotovil Coren in dodal: današnje delo ni namenjeno nam, temveč najmlajšim, prihodnjim generacijam.