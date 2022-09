Vsakemu od štirih junakov je posvetil nekaj vrstic

Dark Theme

»Bidovec je mirno sedel in gledal v strop. V okovanih rokah je držal cigareto, jo nosil k ustom in kadil. “Da,” je dejal, “saj je pravzaprav boljše, da nas ustrelijo. To bo svetu jasen dokaz, da na tem kosu zemlje živi ljudstvo, ki resnično trpi.”«

Literarna zgodovinarka Marija Mercina (FOTODAMJ@N)

Tako je leta 1934 v zagrebškem časopisu primorskih emigrantov Istra pisal Ciril Kosmač, slovenski pisatelj, ki so mu sodili na prvem tržaškem procesu, a so ga oprostili zaradi mladoletnosti, oziroma pomanjkanja dokazov. Prispevek je bil leta 2020 objavljen v zbirki Kosmačevih novel Lovim pomladni veter.