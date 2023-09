Vse nared za 55. Barcolano

Več kot 250 žanrsko različnih dogodkov, zgodbe takšnih in drugačnih udeležencev največje jadralske prireditve na svetu, koncert dua Coma_Cose in še marsikaj drugega sestavlja pester program letošnje 55. Barcolane, ki so jo včeraj predstavili na sedežu zavarovalnice Generali. Njen predsednik Andrea Sironi in predsednik kluba SVBG, ki organizira Barcolano, Mitja Gialuz, sta napovedala izjemno Barcolano. Prvi meni, da je regata s pokalom Generali - Women in sailing postala simbol vključujoče družbe, drugi pa, da je prav zaradi spodbujanja trajnosti, enakosti spolov in drugačnosti Barcolana vstopila v svetovno jadralno zvezo WorldSailing. Kot je na predstavitvi pojasnil Gialuz, so letos poleti bili povabljeni v London, kjer so jih člani svetovne jadralne zveze sprejeli kot zastavonoše v boju za družbeno enakopravnost.

Mitja Gialuz je tudi spomnil, da je letošnja Barcolana zanj že deseta, vsaka posebej je bila izjemna, ta pa se mu zdi še bolj posebna, ker bodo v njenem fokusu ljudje in tisoč in ena zgodba. Da bodo obrazi simbol 55. Barcolane, kažejo plakati z obrazi, ki jih je med lansko Barcolano v svoj objektiv ujel sloviti jadralni fotograf Carlo Borlenghi. Plakate so postavili v Miramarskem drevoredu, videti pa jih je tudi v centru mesta.

S svojim obiskom bo Barcolano počastila tudi ameriška milijarderka Wendy Schmidt, ki je slavila na 54. Barcolani. Letos se ne bo udeležila nedeljske regate, ker je njena 50-metrska jadrnica Deep Blue trenutno deležna rednih vzdrževalnih del, bo pa v soboto, 7. oktobra, dan pred regato, prišla v Trst, ko bo na uradni slovesnosti vrnila pokala, ki ga je zdaj leto dni hranil New York Yacht Club.

»Želimo, da bi jadralci iz severnega Jadrana vedeli, da je tržaška Barcolana praznik vseh jadralcev in da jim bomo sprejeli odprtih rok,« je dejal Gialuz, ki je prepričan, da Barcolana vsako leto prinaša veselje velikemu številu ljudem. Celoten program desetdnevnega dogajanja je na spletni strani www.barcolana.it.