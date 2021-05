Vsedržavna noč klasikov v petek tudi na slovenskem liceju

Konec letošnjega šolskega leta je na klasični vzporednici Državnega znanstvenega liceja Franceta Prešerna posebno živahen, saj se dijaki in profesorji intenzivno pripravljajo na Vsedržavno noč klasičnega liceja: pobuda, ki je postala že stalnica tudi na slovenskem klasičnem liceju v Trstu, je letos sicer doživela novost, saj bi jo bili morali obeležiti januarja, posebne razmere v šolstvu pa so organizacijskemu odboru narekovale časovni zamik na 28. maj. To pa ne bo edina novost, saj bo letošnja Noč zaživela le v spletni obliki.

Profesorico Lidijo Rupel, koordinatorko pobude na liceju Prešeren, smo zaprosili za kratek pogovor pred petkovo Nočjo.

Že drugo leto poslušamo o pouku na daljavo, sedaj se mu pridružuje tudi Noč klasičnih licejev: predstavljam si, da je to nov izziv za šolsko okolje.

Res, marsikaj se je v teh mesecih premaknilo na internet. Na začetku sicer nismo vedeli, kako naj bi Noč zgledala na daljavo, vendar navdušenje dijakov in tudi zavzetost kolegic oz. kolegov sta nas naposled prepričala, da je vredno sprejeti izziv. V teku mesecev smo tako oblikovali kar prijeten in raznolik program, s katerim bi tudi letos radi ponudili vpogled v živahno delovanje klasične vzporednice.

Del pobude je že začrtan vnaprej, kajne?

Tako je, organizatorji namreč poskrbijo za ogrodje: pošljejo uvodni videoposnetek, pripravijo natečaj kreativnega pisanja (tudi letos se ga je udeležil dijak z naše šole) ter izberejo antični literarni odlomek, ki ga naši dijaki nato preberejo v originalu ter v slovenskem in italijanskem prevodu (letos so se organizatorji odločili za Muzaja, avtorja pesnitve Hero in Leander).