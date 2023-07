Vsestransko aktivna odličnjakinja

o končanem petletnem šolanju imajo mladi težko nalogo, da odločijo, s čim bi se radi ukvarjali v življenju. S tem se še ubada Lara Bearzi iz Sesljana, ki je klasični licej končala s stotico in pohvalo. »Vem, da so mi všeč jeziki, literatura, pa tudi zgodovinski in sociološki razvoj kultur, nisem pa se še odločila, kje bom študirala jeseni,« je pojasnila »diamantna« maturantka, ki vsekakor namerava študirati v Italiji.

Pot do najvišje ocene je začela pred petimi leti, saj je bila marljiva, a »sem bila zaradi stotice in pohvale vseeno prijetno presenečena«. Kljub vestnemu učenju svoj čas posveča tudi drugim aktivnostim. Ukvarja se metom kopja, je skavtinja, poje v DPZIgo Gruden iz Nabrežine in igra klavir v glasbeni skupini. Poleg tega je aktivna tudi pri Devinskem mladinskem krožku.

O pomenu čakanja

Vprvi pisni nalogi iz slovenščine se je posvetila vrednosti časa v današnjem svetu. »Izpostavila sem, da kljub temu, da vsak dan čakamo, tega nismo sposobni početi, ne da bi kaj delali zraven. Primanjkuje nam bonum otium, ki so ga imeli nekoč,« je kot pravi klasik pojasnila Lara. V drugi pisni nalogi se je morala posvetiti latinščini in prevajanju Senekovih pisem Luciliju. Pri italijanščini pa je izbrala literarni naslov, kjer so za iztočnico imeli odlomek iz dela Diario sentimentale Vasca Pratolinija. »Zlahka sem se razpisala na temo odraščanja in o tem, kako ga doživljamo predvsem v trenutnem obdobju na prehodu z višje srednje šole na univerzo,« je dejala Sesljančanka. V ponujenem odlomku glavna junaka zbežita, da bi se oddaljila od vseh, kar je tudi navdihnilo odličnjakinjo, »saj včasih res potrebuješ to in se tako osredotočiš nase«.