Na boljunski Gorici bo v petek potekal čisto poseben dobrodelni praznik. Na pobudo slovenskih programov RAI in v sodelovanju s Slovenskim kulturnim društvom France Prešeren, Občino Dolina in Skladom Mitja Čuk se bo namreč odvil bogat program pod geslom »Vsi smo posebni, vsi smo drugačni«, katerega cilj je spoznavanje dela sklada in zbiranje sredstev za njegovo delovanje.

Radijski dan oziroma Radio day je namenjen druženju, ustvarjanju in plesu oziroma petju. Celotnemu dogajanju bo mogoče slediti na valovih Radia Trst A, pravzaprav bodo popoldanske radijske oddaje nastajale v Boljuncu in bodo predvajane v živo. Program se bo pričel ob 13.20, ko se bo z boljunske Gorice začel vklop priljubljene oddaje Glasba po željah, v okviru katere bodo lahko obiskovalci tudi sami naročili pesmi in čestitali svojim znancem. Sledila bo oddaja Otroški kotiček, v kateri bo Primož Forte predstavil pravljico, za najmlajše pa bodo knjižničarke dolinske občinske knjižnice pripravile tematsko delavnico.

Med 15. in 17. uro bo ekipa oddaje #bumerang poskrbela za živahne vsebine in interakcijo z obiskovalci, ki so vabljeni tudi na bližnje srenjsko dvorišče, kjer bo na ogled razstava izdelkov gojencev Vzgojno zaposlitvenega središča Mitja Čuk Čukci ustvarjajo.

Glasbeno-plesni del bo na vrsti ob 17. uri, ko bo v ritmu zadnjih glasbenih uspešnic nastopil Dj Oskar, ob 19.30 pa bo koncert skupin Nebojsega in Zmelkoow. Stojnice s pijačo bodo upravljali člani kulturnega društva Prešeren.

Vstopnine ni, zbrana sredstva pa bodo šla v dobrodelne namene. V primeru neugodnega vremena se program ne bo spremenil, saj se bo dogajanje preselilo v boljunsko gledališče. Podrobnosti o programu so objavljene na Facebookovem dogodku: Radio day – Vsi smo posebni, vsi smo drugačni.