Vsi štirje osumljenci na sojenje zaradi zrušitve bazena

Vsem štirim osebam, vpletenim v kazenski postopek o zrušitvi strehe termalnega bazena Acquamarina, bodo sodili. Tako je odločil tržaški sodnik za predhodne obravnave Luigi Dainotti, ki je sprejel predlog državnega tožilstva. Sojenje se bo začelo 24. maja.

Sodnik Dainotti je odločitev sprejel na včerajšnji predhodni obravnavi, ki so jo prejšnjikrat preložili zaradi formalne pomanjkljivosti. Na zatožno klop bodo sedli Fausto Benussi, izvršni projektant in vodja del za gradnjo bazena (zgradili so ga leta 2000), Pietro Zara, lastnik istoimenskega podjetja iz Arina blizu Benetk, ki je bilo pristojno za vzdrževanje strehe, ter delavca Giuseppe Pulliero in Octavian Ignat, ki sta 29. julija leta 2019 izvajala vzdrževanje. Streha se je takrat v popoldanskih urah docela zrušila, bazen pa je bil ravno zaradi del zaprt. Poškodovanih ni bilo. Osumljenih je bilo sprva 18 oseb, v nadaljevanju pa le štiri.