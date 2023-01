Vzemite si čas za filmsko festivalsko razvajanje

Na januarskem koledarju si tudi letos zapišite datume od 21. in 28., ko bo napočil čas za filmsko razvajanje na Tržaškem filmskem festivalu. Kaj se nam letos obeta, bomo izvedeli prihodnji teden, ko ga bodo tudi uradno predstavili, nekaj novic pa vam lahko že napovemo, da se boste lažje odločili za obisk. Če ste radovedni, preverite novosti na www.triestefilmfestival.it.

Kaj lahko že napovemo?

Na festivalu bodo premierno predvajali nov dokumentarni film Andree Segreja, ki nosi naslov Trieste è bella di notte. Avtor se tokrat posveča migrantom, nevidnim življenjem premnogih, ki bežijo iz svoje države. Samo nekaj kilometrov od Trsta, na meji med Slovenijo in Italijo, nekateri od teh pripovedujejo svoje zgodbe in svojo pot. Trieste e’ bella di notte nam odpira pogled na balkansko pot in na življenja teh, ki po njej hodijo proti prihodnosti.

V sekciji posvečeni evropskim režiserkam Wild roses bodo tokrat protagonistke Ukrajinke. Sedem dolgometražnih filmov (in nekaj kratkih) bo na platnu ponudilo filmske dosežke od leta 2014 do danes.

Na festivalu bo tržaška režiserka Laura Samani premierno predstavila svoj nov kratkometražni film L’estate è finita – Appunti su Furio, ki pripoveduje ljubezensko zgodbo ujeto med starimi morskimi družinskimi posnetki.

Slovenski gostje

Med celovečerci v tekmovalnem programu bo za tržaško publiko premierno predvajan igrani film Zbudi me režiserja Marka Šantića, v katerem glavni junak Rok izgubi spomin, ne spominja se ne svojega dekleta Rine, ne svoje problematične preteklosti. Medtem, ko si prizadeva, da bi svojega mlajšega brata Jureta zaščitil pred slabo družbo, se je prisiljen ponovno soočiti s svojim nekdanjim življenjem.

Na platnu bo zaživel tudi kratki animirani film Pentola mladega tržaškega režiserja in scenarista Lea Černica. V isti kategoriji bo tekmoval tudi O novcu i sreći (O denarju in sreči) sicer srbske avtorice Ane Nedeljković in direktorja fotografije Nikole Majdaka v koprodukciji s Slovenijo in Slovaško. Med kratkimi filmi bo tekmoval tudi film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina.

Kot delno slovenskega lahko vključimo tudi uvodno predvajanje makedonskega filma Najsrečnejši človek na svetu Teone Strugar Mitevske, ki bo uvedel festival v teatru Miela, pri katerem je koprodukcijo podpisala tudi Slovenija.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.