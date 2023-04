Wärtsilä brez obljubljenih kupcev tovarne

Premikov kljub napovedim in obljubam ni bilo, prihodnost tovarne Wärtsilä pri Boljuncu bo še naprej neznanka. Na današnjem sestanku na italijanskem ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo, ki se še nadaljuje in ga vodi državna sekretarka Fausta Bergamotto, je vodstvo finske multinacionalke nepričakovano zaprosilo za dodaten mesec dni časa. To obdobje naj bi po besedah izvršnega direktorja Micheleja Cafagne potrebovali, da bi prejeti predlogi dozoreli in bi uspeli priti do poslovnih načrtov.

Tovrsten zasuk predstavlja pravo presenečenje. Ravno finska družba je namreč pred tem podjetjem, ki nameravajo prevzeti vajeti tovarne, velela, naj uradno potrdijo zanimanje do preteklega petka. Na mizi Piera Fossatija, ki mu je ta dodelila nalogo iskanja morebitnega kupca, naj bi se znašla dva predloga, in sicer tista japonskega kolosa Mitsubishi oziroma njegovega zagonskega podjetja H2 Energy in avstrijske družba Christof Group. Imeni bi morali uradno potrditi danes, tako pa ni bilo.