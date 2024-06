Wärtsilä naj ob umiku iz Boljunca čim prej reši odprta vprašanja

Včerajšnje rimsko srečanje na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo je minilo v duhu skupnega »pritiska« na finsko družbo Wärtsila, naj čim prej reši še odprta vprašanja v zvezi z umikom iz Boljunca, se pravi s prenosom tovarne na novega lastnika, vključno z zaposlenimi delavci. Na to sta med drugimi opozorila deželna odbornika za delo in za proizvodnjo Alessia Rosolen oz. Sergio Emidio, ki sta se udeležila srečanja skupaj s predstavniki ladijskega in logističnega velikana MSC in družbe Wärtsila Italia, zveze Confindustria za severni Jadran, družb Adriatic, Invitalia, Rfi, Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana, Coselag, Interporta in sindikatov.

Odbornika sta se zaustavila zlasti pri podpisu programskega dogovora za reindustrializacijo območja v Boljuncu in odprtje postopka, ki ga predvideva zakon 234/21 o socialnih blažilcih in s tem za prenos zaposlenih z družbe Wärtsila Italia na MSC oz. zagotavljanja ohranjanja njihovih delovnih razmerij. 30. junij je namreč pred vrati, je opozorila odbornica Rosolen. Na ta dan naj bi se s podpisom programskega sporazuma zaključila pogajanja za prevzem boljunske tovarne družbe Wärtsilä s strani velikana MSC, ki načrtuje odprtje tovarne za proizvodnjo železniških vagonov in vozičkov.

