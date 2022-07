Tovarna motorjev Wärtsilä namerava proizvodnjo centralizirati v finskem mestu Vaasi. Tako so zapisali v današnjem tiskovnem sporočilu. S tem bi prenehali z gradnjo motorjev v Boljuncu, kar pa bi lahko privedlo do odpustitve 450 delavcev od 970, ki jih je zaposlenih v boljunškem obratu.

V Boljuncu bi se glede na namere Wärtsile posvetili raziskavam in razvoju, prodaji, pomoči in usposabljanju, projektnemu vodenju in pridobivanju virov.