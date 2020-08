Z avtom vzvratno ... v luknjo

90-letni občan Občine Devin - Nabrežina je bil v nedeljo, 9. avgusta, protagonist manjše nezgode. Medtem ko je s svojim osebnim avtomobilom opravljal manever z vzvratno vožnjo, ni opazil, da ima za seboj manjše delovišče, zato je z enim od zadnjih koles končal v globoko luknjo. Vsak poskus, da bi prišel iz nje, je bil zaman, na koncu je moški poklical na pomoč. Prišla je patrulja karabinjerjev iz Nabrežine, prav tako ekipa gasilcev s premičnim žerjavom, s pomočjo katerega so naposled avto varno dvignili iz luknje in iz zagate rešili voznika, ki je tako lahko pravočasno dospel do sorodnikov, ki so ga čakali na plaži.