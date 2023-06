Z avtomobilom na streho in v drevo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in policisti so danes zjutraj posredovali na avtocestnem priključku pri Devinu, kjer se je v bližini počivališča v smeri Benetk prevrnil avtomobil, ki je nato trčil še v drevo. Eni osebi, ki je bila poškodovana, je zdravstveno osebje na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so jo s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Njeno zdravstveno stanje je stabilno in je bila pri zavesti, so sporočili. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, policisti pa preiskujejo njene vzroke.