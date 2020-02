Potapljaška enota gasilcev je okrog 11.45 intervenirala na tržaškem mestnem nabrežju, ker je s pomola pri nekdanji ribarnici zdrsnil v vodo avtomobil. Z napihljivimi baloni so potapljači vozilo privedli do morske gladine, nakar ga je žerjav povlekel na kopno. Navzoči so bili tudi pristaniška kapitanija, policija in karabinjerji. Izkazalo se je, da je mlada voznica z avtom padla v vodo ponoči, iz njega se je sama rešila. Šele zjutraj je obvestila policijo.