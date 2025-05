Z debato in predstavo jih bodo podučili o mafiji

Četudi mafija v naših krajih nima strukturalne prisotnosti, moramo vselej ostati na preži, saj sta Furlanija - Julijska krajina in Trst zanimiva za organizirani kriminal. Protitelesa je treba začeti razvijati čim prej, je bilo slišati včeraj na tržaški prefekturi, kjer so predstavili večdnevni niz osveščanja proti mafiji. Glavna dogodka, dvojna gledališka matineja, sta posvečena najstnikom, jutri (v soboto) pa bo na sporedu okrogla miza, namenjena širši javnosti.

Na debati tudi podjetnik

Na projektu, ki ima kot glavni cilj osveščanje mladih proti mafiji, je prefektura z drugimi deležniki delala leto dni. Iz ambicioznega pa je nastal res velik projekt. Dijaki dodobra vseh nižjih in višjih srednjih šol na Tržaškem si bodo v veliki dvorani gledališča Rossetti v ponedeljek lahko ogledali plesno predstavo Mafia: Il mondo parallelo. Prisotnih naj bi bilo skupno 2300 učencev in dijakov, ki si bodo predstavo ogledali v dveh izmenah. Obe bo, po institucionalnih pozdravih, uvedel duhovnik Luigi Ciotti, ustanovitelj in predsednik protimafijskega združenja Libera.

Pred tem bo jutri ob 16. uri v sklopu sejma Maker Faire na Velikem trgu okrogla miza o vsakdanjih izkušnjah v boju proti mafijam. Uvodoma bodo pozdravili tržaški prefekt Pietro Signoriello, deželni odbornik za varnost Pierpaolo Roberti ter tržaški župan Roberto Dipiazza. Svoje izkušnje pa bodo predstavili general Michele Carbone, državni direktor protimafijskega preiskovalnega urada DIA, nova tržaška generalna tožilka Patrizia Castaldini, ki je v tej vlogi tudi pokrajinska protimafijska tožilka, ter inženir Vittorio Petrucco, predsednik furlanskega gradbenega podjetja Icop. To je pred nedavnim zaslovelo, ker ni sprejelo »sumljivih« ponudb in pritiskov. Prav takšno odpornost pa, so poudarjali včeraj na prefekturi, je treba gojiti.

Prefekt je izpostavil, da bo za jutrišnji dogodek na voljo čim več prostih mest - teh naj bi bilo približno 150 -, saj hočejo omogočiti številno udeležbo tržaške publike. Prav tako v sklopu sejma bo jutri med 16. in 20. uro na ogled stojnica varnostnih organov, kjer bodo obiskovalcem pred stavljali vsakdanji boj proti mafijam.