Z dobro kavico na pomoč pediatričnim bolnikom

Že sedem let se v Trstu v tem času preprosta vsakdanja navada spremeni v dobrodelno dejanje. Z akcijo Offri un caffè buonissimo (Ponudi dobro kavico), s katero v kavarnah in trgovinah zbirajo prostovoljne prispevke, je neprofitno združenje ABC Burlo stopilo na stran številnih družin v težkem trenutku hospitalizacije otrok.

Akcija, ki jo združenje vodi v sodelovanju z zvezama Confcommercio in Fipe, se je letos pravkar začela, kot so napovedali danes na javnem srečanju. Leseni zabojčki z novo grafično podobo, a z že prepoznavno fotografijo nasmejanega dojenčka, v več kot 170 kavarnah in trgovinah po celem mestu že čakajo na darovalce. Pred sedmimi leti se je nabirka začela v kavarnah, kjer so gostom predlagali donacijo evra ali vsaj cene, ki jo dnevno potrosijo za eno kavo. V zadnjih letih pa se je akcija razširila in zabojček je prispel tudi v trgovine.

Dobra kavica je v sedmih letih prinesla do velikih rezultatov. Združenje je od leta 2018 zbralo skoraj 68 tisoč evrov, s katerimi je 170 družinam kirurških otrok, zlasti tistih s prirojenimi napakami, ki potrebujejo poseg in ki morajo zato preživeti obdobje v Trstu, ponudilo nastanitev. Samo letos je združenje, ki praznuje dvajset let delovanja, sprejelo 250 družin otrok hospitaliziranih v pediatrični bolnišnici. Ponudilo je 1340 nočitev.