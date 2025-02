Z dražjo modro vinjeto v Miljah parkira 3500 občanov manj

S 1. februarjem je miljska občina na svojem ozemlju uvedla nov digitaliziran sistem za občanke in občane, ki zaprosijo za dovoljenje za uporabo rumeno obarvanih občinskih parkirnih prostorov, t.i. modro vinjeto (bollino blu). Prošnjo za parkiranje je letos oddalo 1510 občanov, približno 3500 manj kot v preteklih letih.

Z digitalizacijo storitve se je sicer marsikaj spremenilo. Občani nimajo več dovoljenja v papirnati obliki, saj lahko lokalna policija z registrsko tablico preveri veljavnost kar na kraju. Tudi cena za pridobitev dovoljenja ni več ista. Nekoč so občani plačali le štiri evre in prejeli dovoljenje. Zdaj jim občinsko osebje kot rečeno ne odda papirnate vinjete, za prvo vozilo pa morajo odšteti 30 evrov na leto, 20 evrov za ostala vozila. Župan Paolo Polidori je nad bistveno manjšim številom prošenj in novim sistemom zelo zadovoljen. Pozitivni učinki novega sistema so zanj že vidni, pravi župan, saj je v preteklih dneh opazil, da je bilo skoraj 20 odstotkov parkirnih mest, namenjenih občanom, prostih. Označena so z rumeno barvo in nahajajo se v ulicah Roma in Tonello ter na Trgu Sauro in drugod.

Nov sistem pa ni po godu vsem. Svetnik iz vrst opozicije Maurizio Fogar (Lista za Milje) je opozoril na slabosti digitalizacije, zlasti pa na letno plačilo, ki je »bolj podobno nekemu občinskemu davku kot kritju stroškov za upravljanje sistema.«