Z eno vozovnico iz Milana v Milje

Kaj ko bi že v Milanu lahko kupili vozovnico za ladjo Zeleni delfin? Če se do Trsta pripeljete z vlakom, je to že mogoče. Od danes dalje je namreč začel veljati sporazum Muggia Link med italijanskimi železnicami in deželno družbo javnega prevoza TPL FVG, ki upravlja pomorsko povezavo med Trstom, Miljami, Sesljanom in Gradežem.

Trenutno sicer sporazum velja le za relacijo Trst-Milje in za povratno vožnjo. Ko pa bosta Zeleni delfin ali drugo plovilo pozno spomladi in poleti vozila do ostalih deželnih destinacij, se bo izbira povečala in bodo potniki z eno samo vozovnico lahko krenili s katerekoli železniške postaje na priljubljeno ladjo.

»Koronačas je bil tudi za naš sektor zelo zahteven. Z veseljem zato udejanjamo novo sodelovanje,« je danes dopoldne pred Zelenim delfinom pri Pomolu Bersaglieri na tržaškem nabrežju sporazum predstavil Michele Scozzai, odgovoren za stike z javnostjo družbe TPL FVG. Z deželnim odbornikom Grazianom Pizzimentijem, deželno direktorico italijanskih železnic Trenitalia Eliso Nannetti in ladjarjem Silvanom Peričem, kapetanom Zelenega delfina, so si ogledali motorni čoln, nato pa javnosti posredovali nekaj zanimivih podatkov.