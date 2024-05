Z globami iztržili 5,6 milijona evrov

Mestni redarji v urbanih ekosistemih ne skrbijo le za red in disciplino, njihova funkcija je pomembna tudi s finančnega vidika. Vsaka kazen, ki jo prilepijo na vetrobransko steklo ali jo izdajo prehitremu vozniku, pripomore, da so mestni proračuni bolj polni. Od mestnih občin v Furlaniji - Julijski krajini so lani največ prekrškarjev ujeli v Trstu, kar sicer ni nikakršno presenečenje, saj je glavno in največje mesto regije. V tržaško občinsko blagajno se je iz naslova kazni tako nateklo skoraj 5,6 milijona evrov. To izhaja iz raziskave družbe Facile.it, ki je v poročilu zapisala, da drugo mesto po številu glob v FJK zaseda Videm, ki lahko v javni blagajni računa na 2,5 milijona evrov, na tretje mesto pa se je uvrstil Pordenon (1,3 milijone).

Lanski tržaški izkupiček iz naslova kazni zaradi kršenja cestnoprometnih predpisov je v primerjavi s tistim iz leta 2022, pa tudi v primerjavi s tistim iz leta 2021, veliko višji. Predlani se je denimo v občinsko blagajno steklo malo več kot štiri milijone evrov, leta 2021, ki so ga močno pogojevale tudi omejitve zaradi pandemije, pa so mestni redarji izdali globe v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov. Tržaška občina je torej leta 2023 od občanov pobrala lepo vsoto denarja. Z lokalne policije so nam poslali statistiko najbolj pogostih prekrškov. Med njimi prevladujejo, če ne upoštevamo kazni zaradi napačnega parkiranja (50.455), prehitri vozniki.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.