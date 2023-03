Z jadralnim športom se lahko ukvarjajo tudi slepi

Uspešen projekt »Feel the wind to fill the sails«, s katerim so med drugim deset slepih in slabovidnih učili jadrati, je prišel h koncu. V ponedeljek so v prostorih Yacht cluba v naselju Portopiccolo v Sesljanu predstavili njegove izsledke. Projekt je podprla Evropska unija v sklopu programa Erasmus+ Sport.

V enem letu jim je uspelo uresničiti vse cilje, ki so si jih zadali. Izvedli so šolo jadranja, ki se je je udeležilo deset slepih oziroma slabovidnih oseb iz Italije in Slovenije. Deset inštruktorjev jadranja so v sklopu projekta izobrazili za delo s slepimi in slabovidnimi, posneli so dokumentarec o projektu in priredili okroglo mizo na temo slepih in slabovidnih pri jadranju, ki so se je udeležili predstavniki devetih držav.

Poleg vsega naštetega so izdali tudi tri knjižice (v slovenščini, italijanščini in angleščini), ki vsebujejo smernice za inštruktorje jadranja. Višek projekta pa je zaznamovala udeležba na 54. Barcolani, na katero so se podali s posadko slepih in slabovidnih oseb.

Podrobnosti vsega, kar so ustvarili v zadnjem letu, sta v ponedeljek predstavila Druso Nordio iz društva FairPlay in Jasna Tuta iz društva Grmada - SeaYou. Partnerji so bili še Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Navtično društvo Mornik, Jadralna zveza Slovenije, pri sestavljanju projekta pa je pomagal tudi Euroservis.