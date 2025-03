Z lažnimi podatki prišli do 200.000 evrov socialne pomoči

Nezakonito oziroma z goljufanjem so med letoma 2023 in 2024 prejemali univerzalni dohodek oziroma druge oblike socialne pomoči, ki so ga nadomestile. Tržaški finančni policisti so ovadili 36 posameznikov, ki so skupno od države dobili 200.000 evrov. V nekaterih primerih so ugotovili očitno nesorazmerje med podatki, ki so jih ti prijavili ob vložitvi zahteve na Nacionalni zavod za socialno varnost (INPS) in njihovimi dejanskimi ekonomskimi razmerami.

Med ovadenimi je več tujih državljanov, ki so se pretvarjali, da izpolnjujejo pogoje za bivanje v Italiji, so pojasnili finančni policisti. Zasačili pa so tudi take, ki so se označili za zaposlene, čeprav zavoda niso obvestili o začetku zaposlitve. V drugih primerih so bili delavci zaposleni »na črno«.