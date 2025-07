Z Luko Šuličem jutri tudi tržaški Slovenec

Na Gradu svetega Justa bodo jutri odmevali zvoki violončela. In to ne kateregakoli violončela. V Trstu bo nastopil svetovno znani violončelist Luka Šulić. Glasbenik, ki je do leta 2022 v duu 2Cellos ustvarjal s Stjepanom Hauserjem, bo predstavil svoj prvi album avtorske glasbe Life. Poleg svojih skladb bo Šulić tržaški publiki postregel še z nekaterimi priredbami svetovnih uspešnic, zazveneli bodo Vivaldijevi Štirje letni časi, pa tudi rock uspešnice skupin Metallica in Queen. Nekaj vstopnic je še na voljo na spletni platformi Vivaticket.

Jutrišnji koncert bo imel tudi zamejsko noto. S Šulićem bo na odru namreč nastopil pianist Simon Kravos, tržaški Slovenec, magistrski študent kompozicije na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Kravos, zdaj že redni član Šulićeve zasedbe, je z violončelistom že nastopil na Japonskem, v Londonu, Parizu in drugih evropskih velemestih.