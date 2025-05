»Z Matteom se je bilo nemogoče kregati«

Na Furlanski cesti, kjer je v minuli noči v prometni nesreči izgubil življenje 20-letni motorist Matteo Millo, na tragedijo opozarja le še cvetje. Njene posledice pa so globoko zarezale v življenja Matteovih bližnjih. Tragična in nepričakovana vest, da je mladenič, ki je bival v Gabrovcu, z motorjem zašel v smrt, je pretresla tudi krajevno in širšo skupnost.

Matteo Millo je bil znan v krajevnih nogometnih krogih, saj je več let igral pri Sistiani Sesljanu in pri kriški Vesni. Z veseljem se je podil za nogometno žogo, rad se je družil, bil je spoštljiv, zelo olikan in preprost ter pripravljen nuditi svojo pomoč, so o njem povedali soigralci in trenerji Vesne. »Bil je dober. Takšen, da se je bilo z njim nemogoče kregati,« je dejal koordinator Vesninih mladinskih ekip Danilo Venanzi.

Šolal se je v italijanskem jeziku, imel je svojo družbo izven ekipe in slovenskih krogov, so povedali soigralci, zaradi njegovega prijaznega in prijateljskega pristopa pa so ga vsi cenili.

»Gre za tragedijo, ki nas je zelo prizadela. Naše misli in sožalje gredo v tem trenutku predvsem družini. Spominjali se ga bomo kot nasmejanega fanta, ki smo ga imeli vsi radi,« je o prerani smrti študenta in nogometaša dejal predsednik Vesne Robert Vidoni. »V imenu skupnosti sem izrazila sožalje njegovi družini. Težko je najti besede ob tako hudi tragediji, kot je smrt mladega, ki je pred seboj imel še celo življenje,« je svojo misel izrazila zgoniška županja Monica Hrovatin.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.