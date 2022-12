Z metanjem kovancev pod avtomobile kradel torbice

Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu, ki je vozil v Španijo, aretirali 54-letnega romunskega državljana na begu. V zaporu mora prestati pet mesecev zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah, ki jo je storil v Milanu leta 2018. Prepeljali so ga v tržaški zapor.

Njegove žrtve so bile starejše ženske pred nakupovalnimi središči. Medtem ko so v prtljažnik odlagale kupljeno blago, je pod avtomobile metal kovance, ki jih je nato pobiral. Izkoristil je trenutek nepozornosti žrtev in jim hipoma pobral osebne torbice. Preiskovalci so ga izsledili z ogledom videoposnetkov nadzornih kamer, pri čemer so ugotovili njegovo identiteto in so ga ovadili. Pred obtožbo je pobegnil in so se za njim izgubile sledi.