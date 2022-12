Z molotovko ciljal tržaški lokal

Lastnik lokala Aisha Snack bar v Ulici Rismondo v Trstu je 6. novembra prijavil karabinjerjem iz Ulice Hermet tri mlade fante, ki so bili vidno opiti in jih je prosil, naj zapustijo lokal. Ti tega niso želeli storiti, eden od njih pa si je prisvojil steklenico, ki jo je spremenil v molotovko, in se napotil proti svojemu avtomobilu, od koder je streljal proti lokalu. Plameni so na srečo pustili le materialno škodo, trije mladi pa so takoj zbežali.

Karabinjerji so s pomočjo videoposnetkov varnostnih kamer v bližini in pričevanj prisotnih, ki so jih delili s tožilcem Montronejem prišli na sled storilcem. Gre za mlade, ki prihajajo iz Kosova, a imajo stalno bivališče v Trstu in so stari med 20 in 30 let, ki so jih ovadili na prostosti.