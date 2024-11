Vikend v gledališču Miela bo zaznamovalo kakovostno novinarstvo. Vojni poročevalci, reporterji, ki poročajo o migracijah in balkanski poti, ter zagovorniki človekovih pravic bodo od jutri do nedelje glavni junaki festivala novinarske nagrade Luchetta. V sklopu tega bodo podelili priznanja, posvečena spominu na Marca Luchetto, Daria D’Angela, Sašo Oto in Mirana Hrovatina. Tržaški novinarji in snemalci so življenje izgubili pred 30 leti med opravljanjem svojega poklica.

Dogajanje bo jutri ob 16.45 uvedlo odprtje razstave o ladji nevladne organizacije ResQ - People Saving People Diario di bordo. Storia di una nave da soccorso. Prek videopovezave se bosta oglasila izraelski novinar in aktivist Haggai Matar, urednik revije +972, ki javnost seznanja z izraelskimi zločini v Gazi, ter odvetnica družine umorjenega Giulia Regenija Alessandra Ballarini.

O Gazi bo govor tudi ob 17.30, ko bodo o tragediji v palestinski enklavi spregovorili novinarka La7 Francesca Mannocchi ter Azzurra Meringolo Scarfoglio, novinarka prvega programa italijanskega javnega radia Rai. Po spletu pa bo nastopila Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov o zasedenih palestinskih ozemljih.

V soboto bo med drugim v ospredju balkanska pot. Vrhunec bo festival dosegel v nedeljo ob 11. uri, ko bodo podelili nagrade za najboljše reportaže, fotografije in druge novinarske prispevke.