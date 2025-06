Z nožem grozil zaposlenim centra za duševno zdravje pri Domju

Karabinjerji so aretirali 45-letnega Tržačana, ki je z nožem grozil medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom centra za duševno zdravje pri Domju. Na osnovi zbranih pričevanj so ugotovili, da naj bi moški, ki se tam zdravi, v ustanovo prispel nekaj ur pred nasilnim dogodkom, da bi prevzel zdravila.

Potem naj bi prosil za obrok in se povzpel v prvo nadstropje objekta. Tam naj bi verbalno napadel osebje, nato pa iz žepa potegnil nož. Ob prihodu karabinjerjev je moški sedel za mizo in jedel z nožem v roki. Večkrat so mu ukazali, naj odloži nož, vendar je moški začel groziti tudi njim. Naposled jim je uspelo mu odvzeti nož in moškega odvesti v tržaški zapor.