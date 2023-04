Karabinjerji z Opčin so na avtobusu, ki je pripeljal iz Španije, prestregli in aretirali 53-letnega moškega na begu. V zaporu mora prestati eno leto in pet mesecev. Moškega, sicer romunskega državljana, je sodišče iz Firenc obsodilo zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb. Leta 2017 je z nožem ranil sina v grlo in roke in le za las ni prišlo do tragedije. Med sodnim postopkom so se za njim izgubile sledi.