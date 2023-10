Z nožem ranil 31-letnega moškega

Karabinjerji so v sredo, 4. oktobra, zvečer aretirali 27-letnega iraškega državljana A.Z. z bivališčem v Trstu zaradi povzročitve osebnih poškodb v oteževalnih okoliščinah in posesti nevarnih predmetov z dodatno oteževalno obremenitvijo storitve zaradi nepomembnih vzrokov. V Ulici Sant’Anastasio je po hudem prepiru napadel 31-letnega sodržavljana, prav tako bivajočega v Trstu, in mu z nožem poškodoval obraz in oko. Dogodek je opazil mimoidoči vojak, ki je poklical na interventno telefonsko številko 112. Na kraj je prihitela patrulja karabinjerjev, ko se prepir še ni iztekel. Oba udeležena sta bila poškodovana in so ju odpeljali v katinarsko bolnišnico. Napadalca so aretirali. Sodna oblast je zanj odredila hišni pripor.