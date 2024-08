Z Obalne ceste padla v globino osmih metrov

Gorski reševalci iz Trsta, gasilci, karabinjerji, lokalni policisti in reševalci službe 118 so danes ob 9. uri posredovali ob stezi, ki pelje na plažo Pri čupah pod Nabrežino, kjer se je poškodovala 46-letna ženska. Z Obalne ceste je padla v globino osmih metrov. Mimoidoči, ki so slišali njene klice na pomoč, so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Gorski reševalci so se z Obalne ceste z vrvmi spustili do ponesrečenke. Na kraju so jo stabilizirali in jo naložili na nosila. Z avtolestvijo tržaških gasilcev so jo dvignili na cesto, nato so jo izročili reševalcem službe 118. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da si je domnevno zlomila gleženj in da se je udarila v prsni koš.