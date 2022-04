Z občani o kopališču Castelreggio

»Sesljansko kopališče Castelreggio je že vsaj dve desetletji v obupnem stanju in ne zasebnik ne javne uprave niso vanj v tem času vložile niti žeblja. Naenkrat pa je treba o njegovem ponovnem razcvetu odločati takoj, v naglici, na vrat na nos, brez potrebnih soočanja in debate, brez ustreznih informacij in poglobitev, ki bi bile za tako pomemben projekt prenove nujno potrebne.« Združena ekipa, ki podpira devinsko-nabrežinskega levosredinskega županskega kandidata Igorja Gabrovca, je sinoči pri informativnem centru na poti v Sesljanski zaliv priredila javno srečanje o predlogu obnove kopališča, ki se nesrečno »ali nalašč« pojavlja tik pred občinskimi volitvami. »Pa ne, da bi bili opozicijski svetniki, ki se prepoznavamo v Združeni ekipi, proti obnovi dotrajanega kopališča, le način nas ne prepriča,« je pojasnil Gabrovec. Samo pred desetimi dnevi so namreč na zasedanju občinske komisije izvedeli za novico o javno-zasebnem partnerstvu za obnovo Castelreggia. Občinskemu odboru so predlagali, da bi obravnavo tega vprašanja odložil za nekaj tednov, da bi se lahko temeljito preučilo projekt in vse, kar sodi zraven, ter šele takrat potrdili javni interes projekta oz. njegovo splošno korist. Za njihov predlog pa ni bilo posluha in o obnovi bo tekla beseda že danes na zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta.

»NIHČE NE SKRBI ZA OBČANE«

»Ne ponujamo vam nobene rešitve, ampak vam predstavljamo dogajanje, kar bi sicer morala storiti občina, pa ni,« je Gabrovec nagovoril zbrane občane. Nekaj se jih je oglasilo, češ, da je območje že pod udarom – namignili so na sedeže pomorskih društev, ki kvarijo pogled na zaliv. Nekateri so potožili nad vlaganjem v turizem in v dobiček, nihče pa naposled ne skrbi za občane, ki nimajo več plaž – pa ne le v Sesljanskem zalivu. Dotaknili so se tudi zanemarjenega in zapuščenega paleontološkega najdišča v Ribiškem naselju, edinstvenega na svetu, ki ga nihče ne promovira, pa tudi gozdnih poti in krajevnih znamenitosti, ki si očitno ne zaslužijo niti table, ki bi nanje opozarjala, tako da jih turisti zaman iščejo. »Veliko je še odprtih vprašanj – od prometa do varnosti, seveda turizma, zapuščenih stavb in podobnih tem, ki se jih bomo v prihodnjih tednih dotaknili na srečanjih z občani,« je napovedal Gabrovec.