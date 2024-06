Z omiljenimi stališči v jutrišnja pogajanja

»Stanje ni perfektno, zdaleč pa ni grozno.« Tako je tržaški sekretar sindikata kovinarjev UILM Antonio Rodà opisal napredovanje pogajanj med sindikati, Wärtsilo in družbo MSC v soboto, dan po nenadni prekinitvi pogajanj med sindikati in finsko multinacionalko.

Rodà je svoje stališče omilil in pojasnil, da pogovori sploh niso na mrtvem tiru. Petkova prekinitev pa naj bi bila taktična, do nje je prišlo, preden bi pogovori povsem propadli. Sindikalisti se bodo s predstavniki finske Wärtsile spet sestali v torek na pristojnem ministrstvu. Tam bo sicer prvenstveno govor o celostnem dogovoru glede prihodnosti tovarne pri Boljuncu, ta pa ni mogoč, dokler Wärtsilä in sindikati ne dosežejo dogovora.

Čas se sicer izteka, ukrep za čakanje na delo 262 delavcev, ki naj bi prešli iz Wärtsile v bodočo tovarno železniških vagonov skupine MSC, zapade s 30. junijem. Sklenitev obeh dogovorov, torej med Wärtsilo in sindikati ter med Wärtsilo in MSC, do tega datuma ni pretirano verjetna. Wärtsilä naj bi zato predvidoma podaljšala ukrep čakanja na delo za en mesec, do 31. julija, in naj ne bi dokončno odpustila delavcev boljunske tovarne.

Kamen spotike med predstavniki tržaških delavcev in odhajajočo finsko multinacionalko ostaja, kot smo poročali, predvsem dodatek k plači delavcev, ki bodo prešli k skupini MSC. Strani so pričakovale dogovor med petkovim krogom pogajanj, prvotna ponudba Wärtsile pa je bila za sindikate prenizka. Podjetje je vsoto več kot podvojilo, a je ta ostala pod ravnijo, ki bi jo delavci smatrali za sprejemljivo.