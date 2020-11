Z rebalansom proračuna do nakupovalnih bonov

Tržaški mestni svetniki so po dolgi razpravi na današnji seji le sprejeli »rebalans proračuna Občine Trst v višini malo več kot 18 milijonov evrov, ki je v znamenju obvladovanja gospodarskih posledic epidemije. Na podlagi sprejetega rebalansa bodo upravitelji lahko financirali pomembne socialne in vzgojno-izobraževalne projekte. Največ odobravanja je včeraj požela odločitev, da bo odbornik za socialo Carlo Grilli družinam v stiski lahko ponovno začel deliti nakupovalne bone. Na razpolago bo imel 1,5 milijona evrov.

Za rebalans so glasovali svetniki desnosredinske večine, opozicijski mestni svetniki pa so se glasovanja vzdržali, ker so menili, da bi lahko bil vsebinsko boljši, poleg tega pa vsebuje nekatere pomanjkljivosti. Med drugim je opozicija občinski upravi očitala tudi potratnost pri praznični okrasitvi mesta. Po njihovi oceni bi lahko mesto, glede na okoliščine, v katerih smo se znašli letos, okrasili na bolj skromen način, neporabljeni denar pa preusmerili v druge projekte.

Rebalans je predstavil pristojni za občinske finance Paolo Polidori, ki je uvodoma spomnil, da gre za zadnji in tudi najpomembnejši rebalans v tem letu. Kot je dejal, bodo lahko zadovoljili prav vse potrebe, iz naslova investicij pa bodo malo več kot 900 tisoč evrov namenili šolam (nakup tablic in raznih igral in pripomočkov za šolska dvorišča).