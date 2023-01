Z recikliranjem do novega življenja za božična drevesca

Podjetje AcegasApsAmga vabi občane, naj ne zavržejo božičnih dreves, ampak naj jih pravilno reciklirajo. Tako prava kot sintetična drevesca lahko oddajo v enega od štirih zbirnih centrov v Trstu, ki jih upravlja podjetje, ali pokličejo na brezplačno številko 800 955988, da jim ga poberejo na domu.

Prave jelke je mogoče oddati v enega od zelenih zabojnikov za smeti, ki so prisotni v celem mestu, ali pa poklicati službo AcegasApsAmga na dom.

Recikliranje božičnih dreves prinaša priložnost, da se jim daruje novo življenje, iz pravih se lahko ustvari kompost, plastične pa se lahko reciklira.

V prihodnjih tednih bodo v zbirnih centrih še naprej delili vrečke za zbiranje organskih odpadkov, in vrečo za kompost, ki so jo ustvarili s pomočjo organskih odpadkov Tržačanov. Pobudo so si izmislili, da bi valorizirali učinkovit cikel recikliranja. Organske odpadke, ki jih Tržačani reciklirajo v rjavih zabojnikih, namreč predela podjetje Bioman iz Maniaga.