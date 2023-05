Z rentgenskimi žarki do doslej neznanih skrivnosti materije

Predstavljajte si, da bi lahko pogledali v notranjost stvari, ki nas obdajajo in dobili izredno podrobno fotografijo opazovanega. To lahko odslej počnejo v novem inovativnem laboratoriju OptImaTo (Optimal imaging and Tomography) v sinhrotronu Elettra, pospeševalniku delcev v Bazovici, ki velja za ženevski Cern v malem.

Zaživel je s finančnimi sredstvi – približno 2,2 milijona – evropskega razpisa ERC (Horizon 2020), ki si jih je izboril mednarodno priznani fizik Pierre Thibault, po rodu iz Kanade, ki od leta 2020 poučuje uporabno fiziko na tržaški univerzi. Nadaljevanje njegovih sanj je nato omogočil dogovor med univerzo in sinhrotronom, ki sta mu zagotovila primerne prostore in pomagala pri nastanku strokovno podkovane ekipe.

Thibault v laboratoriju raziskuje oblike rentgenskega slikanja, ki razkrivajo značilnosti snovi, ki jih s »tradicionalnimi« postopki z rentgenskimi oziroma žarki x ne morejo zaznati. Te hočejo izkoristiti na številnih področjih, ki segajo od medicine do industrije in še dlje, je razložil uveljavljeni znanstvenik. S tem postopkom lahko na računalniku prikazujejo histološke prereze, mikroskopsko zgradbo človeških tkiv in organov (t.i. virtualna histologija), ki garantira hitrejšo analizo in tudi diagnozo različnih oblik raka in drugih bolezni.